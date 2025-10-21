Ecomondo 2025 | Rimini capitale dell’economia circolare nel Mediterraneo

Mancano poche settimane a Ecomondo, la fiera organizzata a Rimini da Italian exhibition group che mette al centro il tema dell’economia circolare e della transizione energetica per facilitare incontri domanda-offerta, divulgazione tematica e approfondimento analitico sul tema delle procedure industriali necessarie per un vero sviluppo sostenibile. Con Ecomondo l’Italia è capitale dell’economia circolare. 30 padiglioni, 166mila metri quadri, 80 associazioni internazionali di settore, partnership con il Ministero degli Esteri e l’Istituto per il Commercio Estero: dal 4 al 7 novembre Rimini sarà dunque la capitale italiana, europea e mediterranea di questo settore e offrirà uno spaccato di un sistema spesso trascurato nell’economia nazionale ma che può offrire prospettive di sviluppo al Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

