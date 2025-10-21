Ecografo di ultima generazione per le pazienti con tumore al seno dell' ospedale di Viterbo
Un ecografo di ultima generazione all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. La donazione dell'associazione Tarquinia in rosa è destinata a migliorare la diagnosi e il monitoraggio delle pazienti del reparto di chirurgia senologica affette da patologie mammarie.Un importante gesto di solidarietà e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
