News tv. – Sembrava lo straordinario ritorno del Grande Fratello delle origini, quello “Nip” condotto da Simona Ventura e presentato come una rinascita del format storico di Mediaset. Ma i numeri raccontano una storia diversa. Dopo un esordio promettente, la curva degli ascolti ha iniziato a scendere, e la puntata di lunedì 20 ottobre ha confermato la tendenza: il reality non riesce più a imporsi sulla concorrenza del prime time, dominato da Rai 1. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ecco perché non sta funzionando”. “Grande Fratello”, ascolti a picco: altro ‘schiaffo’ per Simona Ventura