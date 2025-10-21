Ecco le prime immagini di Sentinel-4 che mostrano l' inquinamento dell’aria in Pianura Padana

Roma, 21 ottobre 2025 – La missione europea Sentinel-4 ha consegnato le sue prime immagini, offrendo una nuova prospettiva sulla qualità dell’aria che respiriamo. I dati, raccolti l’8 ottobre 2025, mostrano chiaramente le concentrazioni di biossido di azoto lungo la costa mediterranea e, in modo particolare, nella Pianura Padana, una delle aree più inquinate d’Europa. Il biossido di azoto è uno degli inquinanti più pericolosi prodotti dalla combustione di carburanti fossili: motori di auto, impianti di riscaldamento e centrali elettriche ne rilasciano grandi quantità. Questo gas non solo è tossico di per sé, ma contribuisce anche alla formazione di altri inquinanti secondari, come l’ozono e le particelle sottili, responsabili di gravi problemi respiratori e cardiovascolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco le prime immagini di Sentinel-4 che mostrano l'inquinamento dell’aria in Pianura Padana

