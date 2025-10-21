La presentazione della prossima legge di Bilancio offre l’occasione per riconoscere una realtà ormai evidente: l’Italia è intrappolata in una “stagnazione ricca”, dove l’accumulo di risparmio e la prudenza fiscale non si traducono in crescita e innovazione. Capire le cause di questa trappola è il primo passo per uscirne. L’Italia si trova in una “trappola di stagnazione” analoga, in termini macroeconomici, a quella storica del Mezzogiorno: produttività stagnante, tasso di cambio reale sopravvalutato e domanda interna debole. Il costo del lavoro per unità di prodotto è elevato per via della scarsa produttività, non per eccesso salariale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco la trappola commerciale in cui è finita l’Italia, con l’Europa. Scrive Scandizzo