Ecco il piano post-alluvione per la messa in sicurezza del Santerno
La realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle di Imola, il rafforzamento degli argini del corso d’acqua, la creazione di nuove aree di espansione a monte della città. Questi i principali interventi per mitigare il rischio idraulico lungo il fiume Santerno.A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
PIÙ PIANO In un recente post Marco, che ringrazio per la delazio.. volevo dire per la segnalazione, mi ha condiviso il logo del festival musicale Più Piano. Nato in provincia di Trento nel 2008, il festival è arrivato alla 15° edizione ed è oggi un evento fra i più im - facebook.com Vai su Facebook
Messa in sicurezza post alluvione. Mezzo milione per quattro cantieri - Interventi in collina: tre a Casola in via Colombarina, un muretto in via Laharnar e un versante franato tra rio Casola e rio Peschiera. Riporta msn.com
Alluvione 2024: dalla Regione oltre mezzo milione per lavori di messa in sicurezza tra Casola e Riolo - Tre interventi a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, per un totale di oltre mezzo milione di euro di lavori. Secondo ravennawebtv.it
Maltempo 2024: oltre mezzo milione di euro dalla Regione per nuovi interventi a Casola e Riolo - La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato quattro progetti esecutivi per la messa in sicurezza del territorio colpito dal maltempo del ... Lo riporta ravennanotizie.it