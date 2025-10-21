Ecco il piano post-alluvione per la messa in sicurezza del Santerno

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione della cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle di Imola, il rafforzamento degli argini del corso d’acqua, la creazione di nuove aree di espansione a monte della città. Questi i principali interventi per mitigare il rischio idraulico lungo il fiume Santerno.A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

