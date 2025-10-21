Ecco come sarà il nuovo stadio a Tessera | VIDEO

È stata posata oggi, martedì 21 ottobre, la prima pietra del futuro impianto che sorgerà nell'area del Bosco dello Sport. Lo stadio, da programma, sarà pronto nell'autunno 2027 (). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

