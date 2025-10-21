Ecco come la guerra ha cancellato l’olio di Gaza
Se in Cisgiordania la campagna olearia è diventata ormai da molti anni una lotta contro le violenze dei coloni israeliani, a Gaza oggi non c'è più nulla da raccogliere: quasi tutti gli olivi sono stati distrutti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
