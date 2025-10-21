Ecco Capotauro l'oggetto più misterioso fotografato dal James Webb | un'ipotesi è pazzesca

Analizzando i dati raccolti dal Telescopio Spaziale James Webb i ricercatori hanno scoperto un oggetto straordinario e dalla natura enigmatica. Le ipotesi avanzate dagli scienziati, guidati da un team italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ecco Capotauro l’oggetto più misterioso fotografato dal James Webb: un’ipotesi è pazzesca - L'avveniristico Telescopio Spaziale James Webb ha catturato l'immagine di un oggetto misterioso e affascinante, la cui natura è piuttosto complessa da determinare. fanpage.it scrive

Magnifico e misterioso oggetto con due anelli scoperto nello spazio profondo: cosa sono gli ORC - Analizzando i dati raccolti dal potente radiotelescopio LOFAR una collaborazione di cittadini scienziati ha scoperto un magnifico oggetto a 7,7 miliardi di anni luce dalla Terra. Scrive fanpage.it