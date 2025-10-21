eccellenza la lentatese sale ancora rimonta della vis nova

È la Lentatese la squadra del momento. Zitta zitta, nel contesto di un campionato già “ammazzato“ dall’ Arconatese a ottobre, vince ancora (3-2 nel posticipo serale di Erba contro l’ Arcellasco ) e sale addirittura al secondo posto raggiungendo la Solbiatese ancora frenata dal Saronno e oramai staccatissima dalla vetta (-6). Subito dietro c’è l’altra grande sorpresa Vis Nova che però a Vigevano non va oltre il 2-2 in rimonta dopo essere stata sotto di due reti. "Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi e il livello di gioco e messo più qualità in campo che ci ha permesso di portare a casa almeno un pareggio che alla fine ci lascia amaro in bocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

