Eccellenza del soccorso Il piano Maxiemergenze per la Giostra diventa un esempio nazionale

di Gaia Papi AREZZO Il gruppo Maxiemergenze della centrale operativa 118 di Arezzo ha ottenuto un importante riconoscimento al congresso nazionale delle maxi emergenze. Tra i quindici progetti provenienti da tutta Italia, il lavoro intitolato " Giostra del Saracino: anticipazione e strategie che fanno la differenza", firmato da Silvia Cini, Denise Ramazzotti e Luca Pancioni della Asl Toscana sud est, si è classificato al secondo posto nella valutazione complessiva. Lo studio ha illustrato la pianificazione sanitaria elaborata in occasione della Giostra del Saracino, l’evento simbolo della città di Arezzo, che ogni anno richiama migliaia di spettatori in un contesto urbano complesso come Piazza Grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccellenza del soccorso. Il piano Maxiemergenze per la Giostra diventa un esempio nazionale

