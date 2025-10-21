EA FC 26 SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 4 Gimenez & Uzun Ratings Reload Quale Carta Scegliere
La SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 4 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. La Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta speciale di Santiago Giménez o di Can Uzun Ratings Reload è disponibile nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! L’ attaccante messicano e il centrocampista turco sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Approfondisci con queste news
Siamo o no una bella coppia televisiva ? Non perdetevi le tre nuove puntate di VINCI UNA CASA IN SICILIA che andranno in onda stasera dalle ore 22 alle ore 23 su @hgtvitalia canale 56 @discoveryplusit Outfit Damiano Gallo @paolopecoramilano Outfit - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Tour Mondiale: Jack Grealish 85 OVR – L’Ala Tecnica con Doppio PlayStyle++! - L'esterno inglese offre una carta con dribbling d'élite e una versatilità notevole, ... Scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick (II): Scegli tra Lizarazu, Forlán e Cole! - È stata rilasciata una nuova versione della SBC "Base Hero Matchday Pick"! Riporta imiglioridififa.com
EA Sports FC 26 app: data di rilascio e come iniziare in anticipo con Ultimate Team - L'app web EA Sports FC 26 dovrebbe essere disponibile a metà settembre 2025, prima del rilascio ufficiale del gioco. Segnala goal.com