La SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 4 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. La Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta speciale di Santiago Giménez o di Can Uzun Ratings Reload è disponibile nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 20%. 74.99€ 59.99€ Acquista Ora! L’ attaccante messicano e il centrocampista turco sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 4 Gimenez & Uzun Ratings Reload Quale Carta Scegliere