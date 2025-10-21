È una scena dolcissima | giocatore a terra guarda chi arriva in soccorso
Durante una partita del campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, disputato allo stadio Metropolitano, un cane è riuscito a rubare la scena. L’insolito siparietto si è verificato mentre Wálmer Pacheco, giocatore del Pereira, si trovava a terra in seguito a un fallo che ha portato all'espulsione di Daniel Rivera, del Junior. Proprio in quel frangente, il cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco e si è accoccolato vicino al calciatore. Il gesto ha strappato sorrisi e affetto al pubblico sugli spalti e online. L’animale è rimasto in campo finché non sono arrivati i soccorritori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Balene si è concluso domenica sera ma non possiamo fare a meno di pensare a questa scena dolcissima! Noi aspettiamo una seconda stagione, e voi? #balene #fiction #rai - facebook.com Vai su Facebook