E tu chi sei? a Milano 31 autori in cerca di identità | un mosaico fra memoria e ricerca
Milano – “L’identità non è un dato statico, ma un processo in continua evoluzione, influenzato dalle relazioni e dalle esperienze”, ricorda il filosofo Umberto Galimberti. Se ne è accorta bene la curatrice Marzia Rizzo. Con la mostra fotografica organizzata dal Circolo fotografico milanese “E tu chi sei?“ (dal 25 ottobre al 3 novembre, spazio Ex Fornace, ingresso libero), frutto di un anno di lavoro condiviso con trentuno autori, ha incrociato vite e percorsi diversi, di ognuno dei partecipanti. Ne sono nate visioni. Domande, e linguaggi differenti, fino a comporre una riflessione collettiva sull’essere contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
