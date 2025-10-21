È Sempre Cartabianca | dalla Berlinguer i ‘fedelissimi’ Belpietro Costamagna Scanzi Borgonovo e Chirico

Va in onda questa sera, martedì 21 ottobre, in prima serata su Rete 4, un nuovo appuntamento con È Sempre Cartabianca, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Anticipazioni e ospiti del 21 ottobre 2025. Al centro della puntata, un approfondimento sulla tregua nella Striscia di Gaza, ottenuta la settimana scorsa, che pare però essere già in bilico. Ampio spazio anche all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della prima bozza della legge di bilancio, che vale 18,7 miliardi: dalle misure fiscali come il taglio dell’Irpef e la rottamazione al pacchetto in sostegno alle famiglie e al lavoro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

