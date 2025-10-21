È Sempre Cartabianca | dalla Berlinguer i ‘fedelissimi’ Belpietro Costamagna Scanzi Borgonovo e Chirico

Davidemaggio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in onda questa sera,  martedì 21 ottobre, in prima serata su  Rete 4, un nuovo appuntamento con È Sempre Cartabianca, il programma Videonews condotto da  Bianca Berlinguer. Anticipazioni e ospiti del 21 ottobre 2025. Al centro della puntata, un approfondimento sulla  tregua nella Striscia di Gaza, ottenuta la settimana scorsa, che pare però  essere già in bilico.  Ampio spazio anche all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della prima bozza della legge di bilancio, che vale 18,7 miliardi: dalle misure fiscali come il taglio dell’Irpef e la rottamazione al pacchetto in sostegno alle famiglie e al lavoro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

200 sempre cartabianca dalla berlinguer i 8216fedelissimi8217 belpietro costamagna scanzi borgonovo e chirico

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca: dalla Berlinguer i ‘fedelissimi’ Belpietro, Costamagna, Scanzi, Borgonovo e Chirico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 200 Cartabianca Berlinguer 8216fedelissimi8217