È sempre Cartabianca anticipazioni e argomenti della puntata di martedì 21 ottobre 2025 su Rete 4
Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, torna in prima serata su Rete 4 È sempre Cartabianca, il talk d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer e prodotto da Videonews: ecco le anticipazioni. La puntata propone un confronto a più voci sui temi che dominano il dibattito pubblico, tra politica estera, economia e ricadute sulla vita quotidiana. Indice. Medio Oriente: tregua a Gaza sotto pressione e mosse del governo israeliano. Manovra economica 2026: cosa cambia per famiglie e imprese. Metodo e confronto: perché seguirla. Dove e quando vedere È sempre Cartabianca. FAQ È Sempre Cartabianca 21 ottobre 2025 anticipazioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
È Sempre Cartabianca, la Flotilla e il piano di pace al centro della nuova puntata In studio da Bianca Berlinguer uno degli attivisti della missione umanitaria per Gaza. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 7 ottobre 2025 Vai su Facebook
#enzo iacchetti torna a È sempre Cartabianca: ecco le anticipazioni - X Vai su X
È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti - La liberazione degli ostaggi israeliani, il futuro della Striscia di Gaza e gli altri temi della puntata ... Lo riporta today.it
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 14 ottobre su Rete 4 - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 ... Riporta tpi.it