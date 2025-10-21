È normale pensare di non riuscire ad amare il secondo figlio come il primo?

Buongiorno dottoressa, sono già mamma di un bambino e ora sono nuovamente incinta. Non so perché ma ho la sensazione che non riuscirò ad amare il mio secondo figlio come faccio col primo. So che è un brutto pensiero ma è così. È normale questa cosa? Mi sento molto in colpa. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

