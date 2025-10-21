È napoletano il migliore pizzaiolo della Svizzera Typic Awards Salvatore Pelorosso vincitore assoluto

È napoletano il migliore pizzaiolo della Svizzera. Salvatore Pelorosso, del centro storico di Napoli, è il vincitore assoluto della prima edizione del Typic Awards, i premi che celebrano la pizza italiana in Svizzera. Il pizzaiolo partenopeo si è aggiudicato il titolo di migliore pizzaiolo in Svizzera grazie al suo lavoro all’interno del ristorante pizzeria Boccadasse di Ginevra. “Non me lo aspettavo. Sono molto felice. Grazie a questo premio spero di poter portare in alto il nome dei pizzaioli in Svizzera – ha affermato commosso Salvatore Pelorosso, il miglior pizzaiolo della Svizzera – Questo risultato è il frutto di un lavoro quotidiano, un impegno continuo per migliore la mia pizza che offro ogni giorno ai miei clienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it