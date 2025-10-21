È morto il giornalista Claudio Fico vicedirettore vicario del Tg5

Grave lutto per il Tg5 e per il mondo del giornalismo. È morto a 63 anni Claudio Fico vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del telegiornale di Canale 5. Fico si è spento nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre, dopo una lunga malattia.Morto Claudio Fico, vicedirettore. 🔗 Leggi su Today.it

