E’ morto Daniel Naroditsky il prodigio degli scacchi aveva 29 anni

(Adnkronos) – Il mondo degli scacchi piange la scomparsa prematura di Daniel Naroditsky, grande maestro statunitense e celebre volto della divulgazione online, morto all'età di 29 anni. La notizia è stata diffusa dal Charlotte Chess Center, accademia dove Naroditsky ricopriva il ruolo di allenatore capo. Nessuna informazione è stata resa pubblica sulle cause o il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Daniel, il ragazzo prodigio degli scacchi, è morto a 29 anni - facebook.com Vai su Facebook

Giallo sulla morte dello scacchista Daniel Naroditsky, il prodigio americano morto a 29 anni - X Vai su X

E' morto Daniel Naroditsky, il prodigio degli scacchi aveva 29 anni - Il gran maestro aveva portato gli scacchi online, con dirette seguitissime su YouTube e Twitch ... adnkronos.com scrive

Com’è morto Daniel Naroditsky: il grande maestro di scacchi americano scompare a soli 29 anni - E’ stata la sua famiglia a dare la triste notizia, ma le cause della sua morte rimangono ancora sconosciute. Secondo alphabetcity.it

Morto a 29 anni Daniel Naroditsky, campione di scacchi americano - Il mondo degli scacchi è stato colto di sorpresa dalla prematura scomparsa di Daniel Naroditsky, Gran Maestro di scacchi americano e ... Riporta lascimmiapensa.com