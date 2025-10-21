È morto Claudio Fico Vicedirettore vicario del TG5

Davidemaggio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto al TG5. Nelle scorse ore, è venuto a mancare Claudio Fico, Vicedirettore vicario del telegiornale di Canale 5. Scomparso a causa di una grave malattia con la quale combatteva da tempo, il giornalista aveva 67 anni. Chi era Claudio Fico. Nato il 31 luglio 1958, Fico era giornalista professionista dal 1983. Dopo aver iniziato la sua carriera in Rai, in seguito alla vittoria di un concorso, Fico è stato caporedattore della TGR, prima di approdare al TG2 e al TG1. Nel 2011 è arrivato, invece, nella redazione del TG5, dove è stato, fino alla sua morte, vicedirettore vicario. A dare l’annuncio della sua scomparsa il Direttore Clemente Mimun attraverso un post su X. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

200 morto claudio fico vicedirettore vicario del tg5

© Davidemaggio.it - È morto Claudio Fico, Vicedirettore vicario del TG5

Contenuti che potrebbero interessarti

200 morto claudio ficoLutto al Tg5, è morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta a Mattino5 - Claudio Fico è morto nella notte: vicedirettore vicario del Tg5, aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia ... Riporta fanpage.it

200 morto claudio fico&#200; morto Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5. Lo ha annunciato il direttore Clemente J Mimun - L'annuncio di Mimun: "Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di trent'anni" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

200 morto claudio ficoLutto nel giornalismo: è morto Claudio Fico, vicedirettore vicario del TG5 - I funerali mercoledì 22 ottobre alle 15 alla Chiesa Centrale del Gemelli ... Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Claudio Fico