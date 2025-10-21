È morto Claudio Fico Vicedirettore vicario del TG5
Lutto al TG5. Nelle scorse ore, è venuto a mancare Claudio Fico, Vicedirettore vicario del telegiornale di Canale 5. Scomparso a causa di una grave malattia con la quale combatteva da tempo, il giornalista aveva 67 anni. Chi era Claudio Fico. Nato il 31 luglio 1958, Fico era giornalista professionista dal 1983. Dopo aver iniziato la sua carriera in Rai, in seguito alla vittoria di un concorso, Fico è stato caporedattore della TGR, prima di approdare al TG2 e al TG1. Nel 2011 è arrivato, invece, nella redazione del TG5, dove è stato, fino alla sua morte, vicedirettore vicario. A dare l’annuncio della sua scomparsa il Direttore Clemente Mimun attraverso un post su X. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
