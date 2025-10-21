È morto Claudio Fico vicedirettore vicario del Tg5 Lo ha annunciato il direttore Clemente J Mimun

Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. “Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale”, annuncia Clemente J Mimun, responsabile del notiziario del Biscione su X. Il giornalista, scomparso questa notte dopo una lunga malattia, aveva 63 anni. Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente J Mimun. Sessantatré anni, tifosissimo del Napoli. “Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di trent’anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5. Lo ha annunciato il direttore Clemente J Mimun

