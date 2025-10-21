È morto a 91 anni Frediano Farsetti, figura centrale del mercato dell’arte moderna italiana del Novecento e fondatore di una delle gallerie più prestigiose del Paese. Nato nel 1934 nei pressi di Firenze, si era trasferito a Prato nel 1952, da lì prese avvio una carriera che lo avrebbe portato a organizzare nel 1962 la prima asta di arte moderna dell’Italia centrale ripresa dalla Rai. Le figlie Sonia e Cecilia, insieme ai nipoti Leonardo e Stefano, che oggi proseguono la sua attività, lo hanno ricordato con queste parole: «Frediano apparteneva a quella generazione per cui tutto era possibile, bastava credere profondamente nei propri progetti e dedicarvisi strenuamente». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto all’età di 91 anni il gallerista Frediano Farsetti