È morta Vanesa Callejon la sorella dell'ex calciatore del Napoli aveva 47 anni | tragico lutto per lo spagnolo
Grave lutto per José Maria Callejon, ex calciatore di Napoli e Fiorentina: è morta la sorella Vanesa, 47 anni. L'annuncio è arrivato dal Marbella FC, che ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale. Anche il club partenopeo si è stretto attorno al suo ex giocatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
