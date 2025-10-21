È la prima donna alla guida del Paese un Paese dominato dagli uomini anziani cha hanno ereditato il potere Lei no | appassionata di moto ed heavy metal è un' outsider Ecco come è riuscita a farsi strada a destra
G iornalista televisiva passata alla politica, 64 anni, Sanae Takaichi è un’anomalia nella politica giapponese, dominata da generazioni di uomini che hanno seguito le orme dei loro padri e nonni. Da oggi la Margaret Tatcher giapponese – come si autodefinisce – è la prima ministra del Giappone, la prima donna nella storia del Paese. Sanae Takaichi potrebbe diventare la prima premier donna in Giappone X Sanae Takaichi nuova prima ministra del Giappone. Il Giappone è un Paese storicamente patriarcale, dove tutto il mondo del lavoro è dominato da uomini anziani. Takaichi assume la carica in un periodo particolarmente critico, date le crescenti difficoltà economiche, con la politica frammentata e in stallo, e a pochi giorni dalla visita prevista del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iodonna.it
