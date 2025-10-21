E' forlivese la miglior barista al mondo dell' espresso italiano | trionfo per Giulia Ruscelli volto di piazza Saffi

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autentico talento nel preparare caffè. Forlì può vantarsi di avere in città la miglior barista al mondo dell’espresso italiano. Giulia Ruscelli, volto del Lovo bar e pasticceria di piazza Saffi, dopo aver conquistato a giugno l’Espresso Italiano Champion 2025, ha vinto domenica scorsa a Milano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

