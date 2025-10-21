E' forlivese la miglior barista al mondo dell' espresso italiano | trionfo per Giulia Ruscelli volto di piazza Saffi
Un autentico talento nel preparare caffè. Forlì può vantarsi di avere in città la miglior barista al mondo dell’espresso italiano. Giulia Ruscelli, volto del Lovo bar e pasticceria di piazza Saffi, dopo aver conquistato a giugno l’Espresso Italiano Champion 2025, ha vinto domenica scorsa a Milano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
