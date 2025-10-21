È di Viterbo la soluzione più innovativa d' Italia in sanità

Viterbotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A LivGemini di Leonardo Geronzi il premio Top of the pid. L'azienda si è classificata al primo posto nella categoria “Soluzioni innovative” con il progetto “Venus”, un sistema che rivoluziona la diagnosi e il planning di cura delle malattie cardiovascolari.“Venus – spiega Geronzi, amministratore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

