È di Viterbo la soluzione più innovativa d' Italia in sanità
A LivGemini di Leonardo Geronzi il premio Top of the pid. L'azienda si è classificata al primo posto nella categoria “Soluzioni innovative” con il progetto “Venus”, un sistema che rivoluziona la diagnosi e il planning di cura delle malattie cardiovascolari.“Venus – spiega Geronzi, amministratore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Migranti nei container a Viterbo, il sindaco Michelini: «Soluzione temporanea, altrimenti mi opporrò» - “Non la reputo una soluzione positiva ma di emergenza e temporanea. Da ilmessaggero.it