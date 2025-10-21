E-commerce Roma chiama Bruxelles | più controlli e regole uguali per tutti
La discussione sul futuro dell’e-commerce europeo entra nel vivo: AIRES Confcommercio riunisce istituzioni e operatori per chiedere regole nuove. L’appuntamento è martedì 28 ottobre, dalle 11.00, nella sede italiana del Parlamento Europeo in via IV Novembre, Roma, con un confronto che punta a scelte chiare e immediate. Perché intervenire ora L’espansione del commercio elettronico ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Online la Rassegna Stampa: Oggi si parla di: • Friedkin rilancia: premi e rinforzi a gennaio • Pellegrini, ritorno da mediano • Gasp, slalom per la Champions Leggi tutto su www.rivistalaroma.it #pellegrini #Roma #asroma #asr #edicola #Friedkin #Gasper - facebook.com Vai su Facebook
La Tunnel Cam di #LazioRoma è online Rivivi su YouTube le emozioni del Derby ? https://youtube.com/watch?v=WHN0cLQSwOo&feature=youtu.be… #ASRoma - X Vai su X