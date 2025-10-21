E-COMMERCE | AIRES-CONFCOMMERCIO L’EUROPA È A UN BIVIO PER NON SOCCOMBERE DEVE CAMBIARE LE REGOLE

Il 28 Ottobre a Roma il convegno sulla risoluzione del Parlamento Ue per migliorare la gestione dei flussi di merci da Paesi extraeuropei con il relatore, on. Salvatore De Meo Roma, 21 Ottobre 2025 – L’e-commerce offre delle opportunità senza precedenti, ma comporta anche enormi rischi: i prodotti che arrivano nell’UE spesso non rispettano le norme di sicurezza, le imprese europee devono fronteggiare una concorrenza sleale, i consumatori sono fortemente esposti a frodi. C’è inoltre il fattore ambientale, l’Europa viene invasa da rifiuti non riciclabili e deve sostenere i costi di smaltimento. Sono le questioni che affronterà l’AIRES – Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati aderente a Confcommercio – nel convegno “Il commercio online in Europa a un bivio: cambiare le regole del gioco o soccombere”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - E-COMMERCE: AIRES-CONFCOMMERCIO, L’EUROPA È A UN BIVIO PER NON SOCCOMBERE DEVE CAMBIARE LE REGOLE

