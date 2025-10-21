È caccia ai ladri dei gioielli di Napoleone al Louvre | il furto in 7 minuti la banda forse incastrata dal Dna

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine sono sulle tracce dei ladri di gioielli del Museo Louvre di Parigi. A incastrarli sarebbe stato lo stesso furgone con il quale hanno compiuto il colpo in soli sette minuti: il mezzo avrebbe dovuto essere incendiato, ma il fuoco non ha preso e nel veicolo sono stati trovati oggetti dai quali sarebbero state estrapolate tracce di Dna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

