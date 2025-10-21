È caccia ai ladri dei gioielli di Napoleone al Louvre | il furto in 7 minuti la banda forse incastrata dal Dna
Le forze dell'ordine sono sulle tracce dei ladri di gioielli del Museo Louvre di Parigi. A incastrarli sarebbe stato lo stesso furgone con il quale hanno compiuto il colpo in soli sette minuti: il mezzo avrebbe dovuto essere incendiato, ma il fuoco non ha preso e nel veicolo sono stati trovati oggetti dai quali sarebbero state estrapolate tracce di Dna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Tg2000 - #Parigi, caccia ai #ladri dei #gioielli del #Louvre #20ottobre #Tv2000 #violenzasulledonne @tg2000it - X Vai su X
Dire.it - Il celebre museo francese, simbolo dell’arte mondiale, è stato teatro di una rapina audace e cinematografica. Ora è caccia ai ladri Vai su Facebook
