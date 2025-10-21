Duse Tre Ciotole Il maestro Dai grandi Festival del Cinema ecco i film in arrivo all’Auditorium

Dieci pellicole, da oggi al 15 gennaio 2026: è il programma della rassegna cinematografica Anteprima Cin&Città, promossa da Barz and Hippo nell’auditorium comunale di via Meda a Rho. Con ben 1.802 tessere di abbonamento, un totale di 44mila 993 spettatori su 503 proiezioni, anche la stagione 2024-2025 del cineforum ha confermato che si tratta di un appuntamento molto atteso. Quella nuova inizia stasera alle ore 21 con il film "La voce di Hind Rajab", Gran premio della giuria al Festival di Venezia, che segna il ritorno della regista tunisina Kaouter Ben Hania al Lido. Si tratta di un instant movie che ricostruisce le angosciate ore che hanno visto, nel gennaio 2024, i volontari della Mezzaluna Rossa impegnati a soccorrere la piccola Hind, 6 anni, rimasta intrappolata in una macchina durante un assalto delle forze israeliane a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Duse”, “Tre Ciotole”, “Il maestro”. Dai grandi Festival del Cinema ecco i film in arrivo all’Auditorium

Scopri altri approfondimenti

ATTENZIONE: VARIAZIONE DI ORARIO VENERDI' 17 I FILM DELLA SETTIMANA ? DUSE con Valeria Bruni Tedeschi ? EDDINGTON di Ari Aster, con J. Phoenix ? TRE CIOTOLE con Alba Rohrwacher, Elio Germano. Tratto da un racocn - facebook.com Vai su Facebook

“Duse”, “Tre Ciotole”, “Il maestro”. Dai grandi Festival del Cinema ecco i film in arrivo all’Auditorium - Parte da oggi la rassegna Cin&Città promossa da Barz and Hippo. Si legge su msn.com

Tre ciotole, di Isabel Coixet - Il confronto impari con il romanzo di Michela Murgia limita il film. Riporta sentieriselvaggi.it

Tre Ciotole , il film con Alba Rohrwacher è un omaggio a Michela Murgia e alla sua lezione: abbracciare la vita - Dopo l'anteprima al Toronto Film Festival dal 9 ottobre è al cinema Tre Ciotole, il film di Isabelle Coixet tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia ... vogue.it scrive