Duro botta e risposta sui bimbi in piazza per la pace il sindaco | Spiccata insensibilità Lega | Scenda dalla cattedra

Si registra un duro botta e risposta tra il sindaco Enzo Lattuca e il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi sul caso della manifestazione dei bambini delle elementari in piazza del Popolo per la pace, una iniziativa dello scorso 13 ottobre. La Lega aveva parlato senza mezzi termini di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

Scontro Meloni-Schlein: è bufera sulla libertà di parola. La segretaria Pd: “A rischio con l’estrema destra”. La premier: “Delirio. Vergogna” Duro botta e risposta tra la leader del Partito Democratico e la presidente del Consiglio. Al centro della polemica, il caso - facebook.com Vai su Facebook

Enrico Mentana e la "transumanza", duro botta e risposta con la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia: “Non prendo lezioni dagli asini” - X Vai su X

Martial non gioca nello United, scontro totale con Rangnick: la Juve ci pensa - Alla voce 'gol fatti' sulla casella della Juventus si legge: 34, in campionato. Scrive calciomercato.com

Botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e la figlia: lei chiede un amministratore di sostegno, lui si dichiara offeso - Evelina Sgarbi, attraverso il suo avvocato Lorenzo Iacobbi, ha motivato la richiesta di un amministratore di sostegno con la «grave depressione» e la «malnutrizione» che avrebbero colpito il padre, ... Secondo iodonna.it

Melania Trump: "Collaboro con Putin per riportare a casa i bambini ucraini" - Nel 2026 William e Kate riceveranno ciò che Lady Diana non ha mai avuto Zelensky è furioso. Riporta msn.com