Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi | arrestato 28enne

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì pomeriggio i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo hanno arrestato un 28enne straniero, perché trovato in possesso di un documento di identificazione valido per l’espatrio falso. In particolare i militari, mentre erano impegnati in un servizio di controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

durante controllo spuntano patentePatente a 17 anni, periodo di prova di 2 anni e multe più dure: le nuove regole Ue - Via libera alla riforma Ue: guida a 17 anni con accompagnatore, patente digitale, più sanzioni per neopatentati. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Durante Controllo Spuntano Patente