Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi | arrestato 28enne

Lunedì pomeriggio i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo hanno arrestato un 28enne straniero, perché trovato in possesso di un documento di identificazione valido per l’espatrio falso. In particolare i militari, mentre erano impegnati in un servizio di controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it