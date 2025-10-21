Durante il controllo spuntano patente e passaporto falsi | arrestato 28enne
Lunedì pomeriggio i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo hanno arrestato un 28enne straniero, perché trovato in possesso di un documento di identificazione valido per l’espatrio falso. In particolare i militari, mentre erano impegnati in un servizio di controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
