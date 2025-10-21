Frieze ci pone una domanda: come sta davvero il mondo dell’arte londinese? Dipende dai punti di vista. Da Sotheby’s, le ragazze sono in crisi, e la mega galleria Hauser & Wirth ha appena registrato un calo dell’87% dei profitti. Eppure, nonostante (o forse proprio grazie a) questo momento difficile, il versante indie sembra più vivo che mai: nuove gallerie come Ginny on Frederick, Brunette Coleman e Harlesden High Street stanno guadagnando terreno, mentre riviste emergenti come Plaster e Spittle riportano l’arte al centro della conversazione. Le previsioni? Interpretale come preferisci. Intanto, alla fiera londinese di arte contemporanea Frieze, tornata lo scorso fine settimana nei tendoni di Regent’s Park, lo champagne Ruinart scorreva come sempre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Durante i giorni di Frieze lo street style si veste d’argento