Dumfries MVP della serata | Contento della vittoria Chivu è forte e ci dà fiducia

L’Inter continua a volare: settima vittoria consecutiva, terza in Champions League, e un travolgente 4-0 all’Union Saint-Gilloise al Lotto Park di Bruxelles. Un successo che conferma la solidità e la maturità della squadra di Cristian Chivu, capace di dominare anche in Europa. Al termine del match, Denzel Dumfries ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “È una vittoria molto importante. All’inizio abbiamo sofferto un po’, ma poi abbiamo cambiato atteggiamento e siamo cresciuti come squadra. Abbiamo giocato bene, tutti insieme, e siamo felici del risultato.” Rassicurazioni anche sulle sue condizioni fisiche, dopo essere stato inquadrato con una borsa del ghiaccio sulla gamba: “Tutto a posto, solo una misura precauzionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it