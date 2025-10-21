Arezzo, 21 ottobre 2025 – . La società aretina è scesa in pedana con Chiara Venturi e Giulia Perli nella Zona Tecnica del Campionato di Specialità di Ginnastica Ritmica che, all’accademia nazionale “Bruno Grandi” di Roma, ha ospitato un confronto tra le atlete di tutto il centro Italia emerse dalle precedenti fasi regionali. In questo contesto d’eccezione, le due ginnaste aretine sono entrambe riuscite a salire sul podio e, soprattutto, a conquistare il pass per le finali nazionali in programma sabato 8 e domenica 9 novembre nella veneta Caorle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due medaglie interregionali per la Ginnastica Petrarca