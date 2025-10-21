Due medaglie interregionali per la Ginnastica Petrarca | Venturi e Perli dominano al cerchio nella Zona Tecnica di Roma
Nuovo trionfo per la Ginnastica Petrarca, che torna da Roma con due medaglie interregionali nella Zona Tecnica del Campionato di Specialità di Ginnastica Ritmica. Protagoniste di questa impresa sono state Chiara Venturi e Giulia Perli, due giovani promesse nate nel 2011, che si sono messe in luce nel prestigioso scenario dell’accademia nazionale “Bruno Grandi”, dove si sono affrontate le migliori atlete del centro Italia. Le due ginnaste aretine hanno firmato una prestazione da incorniciare nella specialità del cerchio, conquistando entrambe il podio tra ventisette concorrenti: Venturi ha ottenuto l’ oro e il titolo di campionessa interregionale, mentre Perli ha centrato un brillante secondo posto ex aequo, completando una doppietta storica per la società aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it
