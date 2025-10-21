Due medaglie interregionali nella ritmica per la Ginnastica Petrarca
Due medaglie interregionali per la Ginnastica Petrarca. La società aretina è scesa in pedana con Chiara Venturi e Giulia Perli nella Zona Tecnica del Campionato di Specialità di Ginnastica Ritmica che, all’accademia nazionale “Bruno Grandi” di Roma, ha ospitato un confronto tra le atlete di tutto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
