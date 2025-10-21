Due giornate di sport per i 50 anni della Bocciofila
Due giornate di sport per festeggiare i 50 anni della Bocciofila Fontespina. La prima è stata quella di sabato scorso, quando si sono tenute le gare a coppie alle quali hanno preso parte 32 atleti, tutti giocatori che già hanno gareggiato per la stessa società civitanovese nel corso degli anni. Questa la classifica finale: prima classificata è risultata la coppia composta da Francesco Tosoni e David Torresi, seguita dal duo Luca Sabbatini e Luca Gelosi, mentre in terza posizione sono arrivati a pari merito il duo di Fernando Rosati-Valentino Aleandri e quello formato da Marco Sabbatini e Dante D’Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
