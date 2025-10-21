due ciminiere nel centro di lecco spina nel fianco per gattinoni

Due ciminiere alte 25 metri e una centrale come maxi caldaie a metano nel cuore di Lecco. È l’altra faccia della medaglia del progetto di teleriscaldamento che nessuno aveva mostrato. Ora che l’impianto che avrebbe dovuto essere alimentato a energia pulita è stato però mostrato, chi abita e coloro che lavorano in zona hanno paura. Sono state raccolte centinaia di firme in poche ore e in tanti chiedono un referendum. Il teleriscaldamento a Lecco, a pochi mesi dalle elezioni, potrebbe diventare per il sindaco Mauro Gattinoni, quello che è il progetto di un nuovo forno inceneritore a Roma per il primo cittadino capitolino Roberto Gualtieri: un bel problema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

