Due abruzzesi sul podio di Talento per la scarpa 2025 | il secondo posto a una giovane teatina

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani talenti abruzzesi hanno conquistato il podio del concorso “Un Talento per la scarpa”. Si tratta di Laura Bartolomeo, 20enne di Avezzano (L'Aquila), dove studia al liceo artistico Bellisario. Secondo posto, ex aequo, Federica Peternelj di Chieti e Michela Maldini di Cesena. La giovane. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

A due abruzzesi il podio mondiale di campioni del barbeque - A due abruzzesi il podio mondiale di campioni del barbeque Secondi 2 bellunesi, terzi 2 veneti. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Due Abruzzesi Podio Talento