Due abruzzesi sul podio di Talento per la scarpa 2025 | il secondo posto a una giovane teatina
Due giovani talenti abruzzesi hanno conquistato il podio del concorso “Un Talento per la scarpa”. Si tratta di Laura Bartolomeo, 20enne di Avezzano (L'Aquila), dove studia al liceo artistico Bellisario. Secondo posto, ex aequo, Federica Peternelj di Chieti e Michela Maldini di Cesena. La giovane. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
