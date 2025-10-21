Droni affari e diplomazia | così la Turchia di Erdogan fa breccia in Asia
La Turchia batte un nuovo colpo diplomatico alle porte della Cina e sarebbe a un passo dal completamento di un importante accordo di difesa con il Bangladesh. In caso di fumata bianca tra le parti, Dacca acquisirà da Ankara il sistema di difesa aerea a lungo raggio Siper (e, forse, non solo quello) e potrebbe iniziare a coprodurre droni da combattimento turchi. A differenza di quanto si possa pensare non ci troviamo soltanto di fronte ad una semplice intesa sulle armi. Con questa mossa, infatti, Recep Tayyip Erdogan conferma la volontà di continuare a proiettare la propria potenza – o almeno influenza – nell’Asia musulmana (e oltre), mentre il governo bengalese – schiacciato tra Cina e India – intende ottenere sovranità e più margine di manovra. 🔗 Leggi su It.insideover.com
