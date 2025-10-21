Droga nascosta nel frigorifero di casa insieme ai soldi | arrestato 50enne

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portaombrelli, il frigorifero e un mobiletto all'ingresso. Questi i nascondigli che un 50enne italiano aveva scelto per tenere al sicuro la droga in casa. Poco più di un chilo e mezzo, tra hashish e cocaina: droga che lunedì pomeriggio è stata sequestrata dagli agenti della squadra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

