Droga nascosta nel frigorifero di casa insieme ai soldi | arrestato 50enne

Il portaombrelli, il frigorifero e un mobiletto all'ingresso. Questi i nascondigli che un 50enne italiano aveva scelto per tenere al sicuro la droga in casa. Poco più di un chilo e mezzo, tra hashish e cocaina: droga che lunedì pomeriggio è stata sequestrata dagli agenti della squadra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 29enne tunisino è stato fermato al centro commerciale con tre dosi di coca in bocca e un mazzo di chiavi: grazie a quelle gli agenti hanno scoperto l'appartamento dove viveva con una ragazza e la madre di lei. E la droga nascosta #MaremmaOggi #Notizie - facebook.com Vai su Facebook

Roma: 7 arresti della Polizia di Stato nella periferia est. Droga nascosta tra le siepi e transenne per lo scambio con i clienti - https://ilmetropolitano.it/2025/10/18/roma-7-arresti-della-polizia-di-stato-nella-periferia-est-droga-nascosta-tra-le-siepi-e-transenne-per - X Vai su X

Droga nascosta nel frigorifero di casa insieme ai soldi: arrestato 50enne - I poliziotti del commissariato Monforte Vittoria hanno incrociato l'uomo mentre rientrava a casa. Scrive milanotoday.it

Milano, droga nascosta nei frigoriferi e nei borsoni: sette arresti e oltre 30 kg di stupefacenti sequestrati - Sette arresti e oltre 30 kg di droga sequestrati: maxi blitz della Polizia contro lo spaccio in diversi quartieri di Milano e hinterland. Scrive virgilio.it

Sorpreso a vendere droga, aveva 130 grammi di cocaina in casa - Era stato notato dai carabinieri mentre cedeva una dose, ma quella scoperta era stata solo la punta dell’iceberg perché, ... Si legge su msn.com