Droga estorsione e armi a Varese 19 arrestati | c'è anche il frontman della band trapper 167 Gang

A Varese sono scattati 19 arresti nell'ambito dell'operazione Note Stonate. Si tratta di un'operazione che ha permesso di scoprire un traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e possesso di armi. Tra gli arrestati c'è anche il frontman della band trapper 167 Gang. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Droga, estorsione e armi a Varese, 19 arrestati: c’è anche il frontman della band trapper 167 Gang - L'operazione, condotta dagli agenti della squadra mobile e coordinata dalla Procura, è stata resa possibile grazie ai servizi di monitoraggio e controllo dell'area boschiva che si trova a Malnate, che ... Come scrive fanpage.it

Droga, armi ed estorsioni: 19 arresti a Varese, anche il frontman di una band trap - L’indagine ha preso avvio da servizi di monitoraggio e controllo, anche con visori notturni e/o termici e droni, di un'area boschiva nel Comune di Malnate, interessata dal fenomeno dello spaccio ... Secondo msn.com

Varese, traffico di droga e armi ed estorsioni: arrestate 19 persone, tra loro anche il frontman di una nota band trap - L'operazione è partita dai controlli nei boschi attorno a Malnate, dove è stata individuata una postazione di spaccio gestita da tre nordafricani. Secondo milano.corriere.it