Droga e violenza in Salento 16 arresti | il vocabolario del narcotraffico tra birra e pane fatto in casa

Maxi operazione dei Carabinieri nel Salento: 16 arresti e sequestro di droga. Svelate due organizzazioni criminali attive tra Gallipoli e Nardò. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga e violenza in Salento, 16 arresti: il vocabolario del narcotraffico tra "birra" e "pane fatto in casa"

Altre letture consigliate

#cremona L'Arma dei carabinieri scende in campo contro droga, bullismo, violenza di genere e truffe agli anziani - Crema - X Vai su X

Droga, armi e violenza contro i Carabinieri: 5 arresti nel quartiere Zen. Decisivo l’intervento delle Unità Cinofile Ron e Vera - facebook.com Vai su Facebook

Droga e violenza in Salento, 16 arresti: il vocabolario del narcotraffico tra "birra" e "pane fatto in casa" - Maxi operazione dei Carabinieri nel Salento: 16 arresti e sequestro di droga. Segnala virgilio.it

Il bilancio dell'operazione avviata all'alba di questa mattina: le indagini, partite nel 2020, hanno permesso di scoprire due filoni paralleli ma collegati. Le due ... - A partire dall’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito una vasta operazione nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì. Segnala leccesette.it

Salento, doppio blitz dei carabinieri: estorsioni e violenza, spaccio e armi da guerra. Due arresti - A Trepuzzi, i militari della compagnia di Campi Salentina sono intervenuti per porre fine a una grave vicenda di violenza domestica. Scrive quotidianodipuglia.it