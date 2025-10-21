Droga e taser nascosti in cucina | 37enne arrestato dai carabinieri

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo colpo al narcotraffico.?I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 37enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione che ha portato alla scoperta di un vero e proprio mini laboratorio per il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

droga taser nascosti cucinaNasconde in casa hashish e cocaina, arrestato 37enne a Bologna - In casa i carabinieri hanno trovato, all'interno di un mobile della cucina, quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi, circa 10 grammi di cocaina, contenuti in una bustina di plastica, ... Riporta msn.com

Droga nascosta nella cucina: preso - La polizia ha arrestato un 38enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Droga nascosta nella cucina del ristorante: arrestato gestore - In un vano di un lavandino del suo ristorante era nascosto un panetto da 516 grammi di eroina. Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Taser Nascosti Cucina