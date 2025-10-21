Droga e taser nascosti in cucina | 37enne arrestato dai carabinieri
Un nuovo colpo al narcotraffico.?I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 37enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione che ha portato alla scoperta di un vero e proprio mini laboratorio per il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
