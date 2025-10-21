Droga e permesso di soggiorno negato | espulsi due stranieri irregolari
Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito due provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto Francesco Esposito, nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. I casiIl primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
