Droga divorzi e il purgatorio dei registi | Martin Scorsese svela i capitoli più oscuri della sua vita in un nuovo documentario
Da un’overdose quasi letale agli scatti d’ira con l’ex moglie Isabella Rossellini, Mr. Scorsese di Rebecca Miller affronta senza censure le lotte personali che hanno alimentato l’opera del regista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
