Varese, 21 ottobre 2025 – Dall’alba di oggi, martedì 21 ottobre, la Polizia di Stato di Varese sta dando esecuzione a 19 misure cautelari nell’ambito dell’operazione denominata ‘Note stonate', coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, a carico di italiani e stranieri accusati, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. L’indagine ha messo in risalto una commistione tra il dilagante fenomeno dello spaccio nei boschi della provincia di Varese e un locale gruppo musicale trap, dai quali i pusher di quelle aree boschive hanno acquistato armi e droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga, armi ed estorsioni: 19 arresti a Varese, anche il frontman di una band trap

